قائمة أفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعا

وذكر التقرير الذي نشره موقع "المربع نت" المتخصص في أخبار السيارات، أن "سوق السيارات السعودية حافظ على أرقامه السحرية وبزيادة بلغت 17.5% عن السنة الماضية".
ونشر الموقع قائمة بأفضل 5 سيارات مبيعا في السعودية، وهي:
1- تويوتا
حققت سيارات تويوتا مبيعات بلغت 25010 سيارات، وبحصة سوقية بلغت 41.9%، بزيادة مقدارها 2.6 عن السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن شركة تويوتا نجحت في بيع 11 موديلا من بين أكثر 25 موديلا بيعا تصدرتها كورولا.
2- هيونداي
بلغت مبيعات هيونداي 11795 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 19.8%، بزيادة مقدارها 2.2 عن السنة الماضية.
كما الشركة الكورية في بيع 5 موديلات من بين أكثر 25 موديلا بيعا تصدرتها إلنترا التي حلت في المركز الثالث.
3- فورد
باعت فورد باعت 4103 سيارات، وبحصة سوقية بلغت 6.9%، بزيادة مقدارها 0.4 عن السنة الماضية.
وكان أكثر موديلات فورد مبيعا هو إكسبيديشن التي حلت في المركز 13 في حين حلت إيدج في المركز 16.
4- كيا
وصلت مبيعات كيا إلى 3599 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 6.0% وبانخفاض مقداره 0.3 عن السنة الماضية.
وجاءت سيراتو في المركز الأول كأكثر موديلات كيا مبيعا، والذي حل في المركز 11.
5- شفروليه
جاءت شفروليه في المركز الخامس ببيعها 3.141 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 5.3%، بزيادة مقدارها 0.9 عن السنة الماضية.
ويعتبر كابريس هو أكثر موديلات شيفروليه مبيعا، وحل في المركز 8.
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