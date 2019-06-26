فائدة القهوة في إنقاص الوزن

توصل علماء جامعة نوتنغهام في بريطانيا إلى استنتاج، أن الكافيين يعزز فقدان الوزن، ويقسم أحد أنواع الأنسجة الدهنية في جسم الإنسان.

وقال الدكتور أغوس في مقابلة مع " سي بي إس ": "نشعر جميعنا بهذا الشعور الدافئ بعد شرب فنجان من القهوة، لأننا نحفز تلك الدهون البنية".

وأضاف: ومن الأفضل عدم شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة في اليوم، ويستمر الكافيين بالتواجد في جسمك لمدة 12 ساعة، فإذا شربت كوبا قبل النوم بعد الساعة الواحدة لن ترتاح لأن حتى الساعة السابعة سيكون نصف مستوى تركيز الكافيين لا يزال في جسمك.

وهذا المفعول يمكن الحصول عليه فقط من القهوة الطبيعية، فالقهوة سريعة التحضير على العكس تساهم في زيادة الوزن، ويجب التوخي من تناول المشروب في حال ضغط الدم المرتفع.