كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في قطر

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر، حفلا غنائيا في العاصمة القطرية الدوحة، في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وأعلن المجس المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركة "ذا سوشال ستديو"، طرح تذاكر حفلات نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العالمية وفن الكوميديا والغناء، خلال الصيف المقبل، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق" القطرية.

وينظم المجلس مجموعة من الحفلات الموسيقية والترفيهية لتقديم رزنامة حافلة بالترفيه والموسيقى لكل أهل قطر وزوارها.

ونقلت الصحيفة عن إحدى أعضاء المجلس الوطني للسياحة قولها: "يسرنا دائما أن نتعاون مع القطاع الخاص لاستضافة نجوم الفن والغناء والكوميديا العالميين خلال موسم الصيف في قطر، إحدى أكبر الفعاليات التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة"، موضحة أن "الترفيه الحضري والعائلي هو أحد المكونات الرئيسية لعروض المجلس السياحية الذي يواصل تطوير هذه الخيارات الترفيهية بما يلائم جميع الأعمار ويرضي كافة الأذواق على مدار الصيف".

ويستضيف المجلس هذه الحفلات والعروض، التي تنطلق بداية من مهرجان الدوحة السنوي للكوميديا في 12 يوليو/ تموز المقبل، والذي سيكون تريفور نوح أبرز نجومه، أما فنان الـ"دي جيه" والموسيقى الإلكترونية المعروف باسم مارشميلو فسوف يقدم أسلوبه الموسيقي الفريد في الدوحة للمرة الأولى، وذلك من خلال حفل موسيقي يقدم في 25 يوليو، فيما سيكون الختام مع نجم الغناء العربي كاظم الساهر حيث يحيي حفلتين غنائيتين يومي 16 و17 أغسطس المقبل.

وأعلن قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر، عبر حسابع الرسمي بموقع "إنستغرام"، أنه سيحيي حفلتين غنائيتين يومي 16 و17أغسطس/آب.

وذكرت مجلة "الجرس" الفنية، أن الفنان كاظم الساهر سيكون حتى الآن، النجم العربي الوحيد الذي سيغني في قطر بحفلين متتاليين.