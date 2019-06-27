أول مزاد فني خيري في السعودية يدر نحو 5 ملايين ريال

بلغ عائد مزاد خيري أقامته السعودية لأعمال فنية في جدة 4.8 مليون ريال (نحو 1.28 مليون دولار)، وذلك بعدما جذب الحدث الأول من نوعه في المملكة عددا من هواة اقتناء الأعمال الفنية والشخصيات العامة.

شمل المزاد الذي أقيم، أمس الأربعاء، في بيت نصيف التاريخي بجدة وحمل عنوان "الفن للبلد" 43 عملا لفنانين سعوديين وعرب معاصرين، ونظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع دار كريستيز للمزادات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وحقتت لوحة (الطواف حول الكعبة 2) للفنان عبد الله الشلتي أعلى عائد وبلغ 650 ألف ريال، فيما جاءت لوحة (إلى أين) للأمير بدر بن عبد المحسن بالمركز الثاني، وحققت عائدا 500 ألف ريال وتلتها لوحة (شهود في الصحراء) للفنان عبد الله الشيخ بمبلغ 380 ألف ريال.

وأضافت الوكالة أن عائد المزاد سيخصص لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إضافة لدعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وكانت وزارة الثقافة السعودية نظمت معرضا مفتوحا يومي الأحد والاثنين الماضيين، للأعمال الفنية التي تبرع بها فنانون ودور فنية قبل إقامة المزاد.

وتقول الوزارة التي استحدثت في العام الماضي بالسعودية إنها "تسعى إلى تأسيس سوق فنية تحتوي على منصات راسخة للمزادات الفنية باعتبارها ركيزة استثمارية أساسية".