العثور على بقايا طيور عملاقة في شبه جزيرة القرم

تم العثور على عظام طائر أحفوري ضخم يصل وزنه إلى 450 كغ أثناء عمليلات التنقيب في كهف "توريدة" في شبه جزيرة القرم.

ووفقا لمعهد "بوريسياك" الروسي للحفريات، فإن العظام المكتشفة تعود لطائر عملاق يزيد ارتفاعه على 3 أمتار ونصف المتر، ويقدر وزنه بنحو 450 كغ.

وبحسب الخبراء هذا يعني أن طول الطائر الشبيه بالنعامة، الذي يعود إلى ما قبل 1.5 مليون عام، يبلغ 3 أضعاف طول النعامة الحالية، فيما وزنه يوازي تقريبا وزن دب قطبي بالغ.

ووصف العلماء هذا الاكتشاف الذي نشر في دراسة بمجلة "علم أحياء الفقاريات" بأنه يمثل "أول طائر عملاق لا يطير عاش في النصف الشمالي من الكرة الأرضية".

يشار إلى أن الخبراء وعلماء الحفريات كانوا يعتقدون سابقا أن الطيور العملاقة اقتصر وجودها على النصف الجنوبي من الأرض، خصوصا في جزيرة مدغشقر، وفي أستراليا ونيوزيلندا..