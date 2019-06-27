كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة "جلاسكو" الاسكتلندية لقاحا مخصصا للأطفال يقلل من احتمال إصابتهم بأنواع معينة من السرطان في المستقبل.

ذكرت ذلك صحيفة "إيفننغ تايمز" البريطانية، في تقرير لها أول أمس الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أن الدراسة، التي أعدها الباحثون تقول أن طلبة المدارس من الذكور والإناث، الذين يتلقون تطعيما ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"، لديهم فرصة أكبر للنجاة من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور.

ACIP has officially recommended the HPV #vaccine for individuals up to age 45. This should make it easier to get insurance companies to cover the cost. https://t.co/R9Qqb46fT8 — Dr. Tara C. Smith (@aetiology) June 26, 2019

ولفتت الصحيفة، إلى قول كيفين بولوك، أحد المشاركين في الدراسة، إن هناك زيادة في نسبة الإصابة بسرطان الرأس والعنق، خلال الـ 25 الماضية، مشيرا إلى أن الدراسة استمرت على مدى عامين، وشملت 235 مريضا بسرطان العنق والرأس في أسكتلندا.

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون أن 78 في المئة من المصابين بمرض سرطان العنق والرأس من الرجال، وأن فيروس "الورم الحليمي البشري" موجود في 60 في المئة من المصابين.

ويمكن أن يصاب الشخص بفيروس "الورم الحليمي البشري"، عن طريق التلامس أو الاتصال الجنسي أو عبر الجروح، ويرتبط في بعض الحالات بالسرطان عنق الرحم، لدى النساء، وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.

My cervical cancer was caused by HPV. Please vaccinate yourselves and your children so it can sod off for good. https://t.co/Lf4Z8fAL9W — Georgia Tennant (@georgiaEtennant) June 27, 2019

وتتسبب عدوى الفيروس في ظهور بثور على الجلد أو الأغشية المخاطية وتتسبب بعضها في الإصابة بسرطان عنق الرحم عند النساء، ويوجد أكثر من 100 نوع منه، بحسب موقع "مايو كلينيك"، الذي أوضح أن التطعيمات يمكن أن تساعد في الحماية من الإصابة ببعض أنواعه.

كيف تحمي طفلك من فيروس الورم الحليمي البشري المسبب للسرطان؟ https://t.co/0rE4lXdaIc — أونلاين 2019 (@_Ramadan2019) June 26, 2019

ولفت الموقع إلى أن مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC) توصي بإعطاء الفتيات والصبيان في عمر 11 و12 عاما لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الروتيني، كما يمكن إعطاؤه في سن مبكر عند بلوغهم عمر 9 سنوات.