بالفيديو... مقهى مستوحى من مشرحة الموتى يضع زبائنه في توابيت

استوحى أحد المقاهي في العاصمة التايلاندية، بانكوك، فكرته من مشرحة الموتى، لجذب الزبائن.

ويقوم القائمون على المقهى بوضع الزبائن داخل توابيت بعد الانتهاء من شرب القهوة، بحسب ما نشره موقع "يو بي أي".

استوحى صاحب المقهى الديكور من المشرحة، ويوجد به توابيت مخصصة للزبائن لقضاء بعض الوقت في الداخل بعد الانتهاء من المشروبات.

وأوضح صاحب المقهى أن الغرض من المقهى هو إتاحة الوقت للزبائن للتفكير في حياتهم.

وأشار إلى أن فكرته "مستوحاة من الفلسفة البوذية وتهدف إلى تشجيع الناس على عدم الجشع".

وقال إن "هدفه الرئيسي هو أن يختبر الزائر تجربة الموت عندما يغلق غطاء التابوت، حيث يساعد ذلك في ظهور غرائزهم الأساسية سيدركون أنهم لم يتمكنوا في النهاية من أخذ أي شيء معهم من ملذات الحياة".