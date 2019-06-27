نيكول سابا غاضبة من تقدير عمرها الحقيقي

عبرت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، عن استيائها من مجلة شهيرة، بسبب خطأها في تقدير عمرها الحقيقي.

وكانت المجلة قد ذكرت أن سابا تحتفل بعيد ميلادها الـ 45، ولكن الفنانة اللبنانية التي لم تكشف عن اسمها في وسائل الإعلام، سخرت من الرقم، وردت عليهم ساخرة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "45 عنجد؟ لا ولو خلوهن 65، من وين جبتو هالمعلومة معكن باسبوري؟".

© Photo / Twitter/ NicoleSabaaa نيكول سابا ترد على مجلة "سيدتي" بشأن عمرها الحقيقي

يشار إلى أن موقع "ويكيبيديا" عبر محرك البحث الأمريكي "غوغل"، يشير إلى أن نيكول سابا مولودة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران عام 1974.

وكان آخر أعمال نيكول سابا الدرامية، في العام الماضي 2018، عبر ظهورها في مسلسل "الهيبة العودة"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، من بطولة تيم حسن ومنى واصف ورفيق علي أحمد وأويس مخللاتي وعبدو شاهين.

وحققت نيكول سابا شهرتها الفنية في البداية، من كونها عضوا في الفريق الغنائي "فور كاتس"، الذي أهلها لاختيار الفنان المصري، عادل إمام لها، من أجل مشاركته بطولة الفيلم الكوميدي "التجربة الدنماركية"، من إنتاج عام 2003.