هل لباقة الورد على طاولة بوتين وترامب معنى خاص

يقول خبراء إن ترتيب أزهار عباد الشمس والكوبية الزرقاء في غرفة اجتماعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يكون له معنى خاص.

وفقًا لمؤسسة المشروع التعليمي "عن الآداب" تاتيانا بارانوفا، إن اليابان تعد الباقات حسب الموسم.

وقالت بارانوفا: "عباد الشمس يعني دائمًا شيئًا إيجابيًا، هذه الزهرة في اليابان تعني الأمل في شيء جيد. يوجد في الباقة كوبية، والتي، على الأرجح، يمكن تفسيرها على أنها برودة معيّنة… لكن عباد الشمس يرمز إلى الأمل في الدفء".

وأشارت إلى أنه ليس من الضروري على الإطلاق وجود باقة في اجتماعات العمل من هذا النوع. في الوقت نفسه، يضيف وجود مثل هذه الأمور جماليات، وهي "مهمة جدًا لليابانيين".

وأضافت الخبيرة: "إنهم (اليابانيون) سيبذلون بالتأكيد كل ما بوسعهم لجعلها تبدو جيدة، يزينون الطاولة، حتى لتناول العشاء، بالنسبة لهم، إنه أمر مهم للغاية، مشيرة إلى أن مثل هذا الاجتماع في مكان ما في أوروبا يمكن أن يعقد بدون زهور، وهو مناسب ومقبول.

تم اللقاء بين بوتين وترامب صباح الجمعة في أوساكا. استمرت مفاوضات الرئيسين لمدة ساعة ونصف.