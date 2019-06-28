طفل قصي الخولي يكشف زواجه السري (صورة)

أعلن الفنان السوري قصي الخولي على حسابه الخاص في موقع "تويتر" عن استقباله لمولوده الأول، على الرغم من عدم إعلانه عن زواجه سابقا.

نشر الخولي صورة على حسابه الخاص، ليد طفل صغير معلنا عن استقباله لمولوده الجديد الذي حمل اسم "العميد جونيور".

وعلق الخولي على الصورة باللفغتين العربية والإنجليزية قائلا "من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا"جدك"الله يطول بعمره.الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا".

In you, god gave me a son,a brother and forever a friend,I hope I can be as good of a father to you as my dad was to me.من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا"جدك"الله يطول بعمره.الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا pic.twitter.com/FkQZ7l79iT — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) June 27, 2019

في الوقت الذي هنأ فيه مقدم البرامج السوري مصطفى الآغا، قصي الخولي بصورة جمعتهما معا، على صفحته الخاصة على "إنستغرام".