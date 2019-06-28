رانيا يوسف تعلق على أزمة عمرو وردة: فستاني خدش الحياء والتحرش لا

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على أزمة لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، بعد إعلان عودته إلى صفوف الفريق.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها بفستانها الذى أثار أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي، ووجهت سؤالا إلى المحامين قائلة "فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا؟ ليه الكيل بمكيالين!.

واستبعد اللاعب المصري عمرو وردة من صفوف المنتخب المشارك في كأس الأمم الأفريقية، بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى الفتيات التى نشرت صورا لحديث شخصي بينهما عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وقرر أبو ريدة تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وكان اللاعب المستبعد قد نشر، في وقت سابق، اعتذارا على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال فيه: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وأثارت رانيا يوسف، الجماهير ضدها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز.