إليسا تنفعل على فرقتها الموسيقية أمام الجمهور (فيديو)

المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية في الوقت الذي يقوم به أحد الأشخاص بتثبيت سماعات أذنيها.
وظهرت علامات الإنزعاج على المطربة اللبنانية وهي تطلب من أعضاء فرقتها مشاركتها الغناء.
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هذا وكان قد حضر الحفل حوالي 100 ألف شخص، وأحيت فيه المطربة عددا من أغانيها الجديدة من آخر ألبوم لها، بحسب موقع "lebanon24".
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