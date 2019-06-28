بقرة تقتل سارقها

ووفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية سرق رجل هندي يدعى غوفيندابا يبلغ من العمر 50 عامًا بقرة من أحد المزارعين.
وفي صباح اليوم التالي، عثر السكان المحليون على جثة غوفيندابا على مشارف القرية.
وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان ضربة على الفخذ.
وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الماضي، أفادت التقارير أن مالكة مزرعة في إحدى القرى الإنجليزية، غرافستفو سوري، أصيبت في هجوم بقرة عدوانية حديثة الولادة. ونتيجة لهذا الحادث، تعرضت المرأة البريطانية لعدة إصابات خطيرة في صدرها وساقيها.
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