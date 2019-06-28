بقرة تقتل سارقها

قتلت بقرة رجلا هنديا حاول سرقتها في ولاية كارناتاكا الهندية.

ووفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية سرق رجل هندي يدعى غوفيندابا يبلغ من العمر 50 عامًا بقرة من أحد المزارعين.

وبعد قطعه مسافة كيلومترين، حاول الرجل دفع البقرة إلى شاحنته، فما كان منها إلا أن قامت بركله بقوة، توفي على إثرها.

وفي صباح اليوم التالي، عثر السكان المحليون على جثة غوفيندابا على مشارف القرية.

وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان ضربة على الفخذ.

وفي أوائل شهر نيسان/ أبريل الماضي، أفادت التقارير أن مالكة مزرعة في إحدى القرى الإنجليزية، غرافستفو سوري، أصيبت في هجوم بقرة عدوانية حديثة الولادة. ونتيجة لهذا الحادث، تعرضت المرأة البريطانية لعدة إصابات خطيرة في صدرها وساقيها.