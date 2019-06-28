امرأة في غيبوبة تنجب طفلة

في حادثة غريبة من نوعها، أنجبت امرأة في حالة غيبوبة من مدينة بيتالينج جايا الماليزية طفلة تتمتع بصحة جيدة.

فوفقا لصحيفة "ذا النجم" الماليزية، في عام 2018 ، بدأت كامارية أروي البالغة من العمر 36 عامًا، تشكو من الدوخة وعدم وضوح الرؤيةـ وبعد مراجعة الأطباء تم تشخيص وجود ورم في المخ وإجراء عملية جراحية لها، لكن ما لبثت المرأة التي كانت حامل بحلول ذلك الوقت، أن دخلت في غيبوبة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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وعلى الرغم من وجود المرأة في حالة غيبوبة استمر الجنين في النمو. وفي الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، خضعت المرأة لعملية قيصرية وولدت طفلة سليمة.

وقال زوج المرأة "أحلم برؤية زوجتي مرة أخرى، أنا ممتن لأن ابنتي ولدت بصحة جيدة، مثل الأطفال العاديين الآخرين."

وفي وقت سابق أنجبت امرأة أمريكية طفل رغم أنها ترقد في المستشفى في غيبوبة منذ 10 سنوات، جراء إصابتها على إثر حادث غرق، الأمر الذي دفع شرطة "فينكس" بالولايات المتحدة لبدء تحقيق في تقارير بتعرضها لاعتداء جنسي.