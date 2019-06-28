إذا كنت تشاهد التلفزيون 4 ساعات يوميا... أنت مرشح للإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة

كشفت دراسة أمريكية أن مشاهدة التلفزيون لمدة 4 ساعات أو أكثر يوميا، تزيد من فرص الوفاة.

وأكدت الدراسة الصادرة عن باحثين بجامعة سنترال فلوريدا الأمريكية أن الجلوس لمشاهدة التلفزيون يؤثر على صحة القلب، حسب "نيويورك بوست".

Sitting at your desk all day isn't as bad as watching TV: study https://t.co/7vZcq8pKRN pic.twitter.com/ZsWM0zFJPd — New York Post (@nypost) June 27, 2019

وتمت الدراسة عبر متابعة 129 شخصا لمدة 8 سنوات بالإضافة إلى 205 حالات وفاة.

ووجد الباحثون أن من يجلسون لساعات طويلة في وظائفهم المكتبية، يمارسون الرياضة، ويتناولون الطعام بشكل صحي، كانوا أكثر صحة من هؤلاء الذين يجلسون أمام التلفزيون لساعات طويلة، مما يؤدى بهم لنشاط بدني أقل، وتناول طعام غير صحي، وشرب كميات كبيرة من الكحول والسجائر.

وخلصت الدراسة إلى أن 33 % من المشاركين يشاهدون التلفزيون لمدة تقل عن ساعتين يوميا، و36 % يشاهدونه لأربع ساعات يوميا، و31 % يشاهدونه لمدة أكثر من 4 ساعات يوميا.

وحسب الدراسة فمن يشاهدون التلفزيون لمدة أكثر من 4 ساعات يوميا هم الأكثر عرضة للوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.