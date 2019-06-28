بسبب ارتفاع الحرارة... نشطاء يشتبكون مع الشرطة الفرنسية (فيديو وصور)

اشتبك نشطاء مع الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، اليوم الجمعة 28 يونيو / حزيران، في ظل ارتفاعات درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

قالت وكالة "رويترز"، إن الشرطة استعانت بالدروع الواقية ورذاذ الفلفل لتفريق عشرات من النشطاء المعنيين بالمناخ خلال قيامهم بتعطيل السير، على جسر فوق نهر السين في باريس.

Another video of brutal French police pepper spraying XR activists who were peacefully occupying a bridge in Paris today: pic.twitter.com/fwsVgM69wI — Extinction Symbol (@extinctsymbol) June 28, 2019

وجاء ذلك في ظل معاناة المدينة من موجة شديدة الحرارة سجلت فيها درجات الحرارة معدلات قياسية، يقول كثيرون إنها ناجمة عن الاحتباس الحراري.

ولفتت الوكالة إلى أن المحتجون ينتمون لجماعة (أكستنشن ريبيليون)، حركة عصيان مدني بدأت في بريطانيا، وحركة السير على جسر سولي في وسط باريس، وذلك في أحدث نشاط احتجاجي بشأن المناخ في شمال وغرب أوروبا.

Climate activists clash with French police at Paris bridge https://t.co/lp4CF59Wmf pic.twitter.com/inzo8GBnuQ — New York Post (@nypost) June 28, 2019

وذكر ضابط شرطة، في الموقع إن نحو 90 شخصا شاركوا في الاحتجاج بينما قالت الحركة إن عدد المشاركين بلغ 200 شخص، بحسب "رويترز".

"French police have pepper sprayed at close range climate activists blocking roads in the capital Paris, before removing them by force..They complained" #BooHoo https://t.co/GyikCcVuNs pic.twitter.com/QxBMgVJSDA — Tom Nelson (@tan123) June 28, 2019

وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة، ثلاث مرات في نفس اليوم، وذلك في ظل معاناة وسط وجنوب أوروبا من موجة حر قائظ.