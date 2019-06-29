على غير العادة... دراسة تنصف "واتسآب"

وتحمل الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية لدراسات الإنسان والحاسوب، أخبارا سارة لكل الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أن تطبيق "واتسآب" مفيد للصحة النفسية.
وتشرح المؤلفة الرئيسية للدراسة، ليندا كاي، وهي أستاذة بجامعة إيدج هيل البريطانية: "هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان قضاء الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي أمر سيء بالنسبة لنا، ولكننا وجدنا أنه قد لا يكون سيئا كما نعتقد، إذ كلما زاد الوقت الذي يقضونه على "واتسآب" كلما شعروا بالقرب من عائلاتهم وأصدقائهم وليس الانعزال عنهم".
وتابعت "كاي": "علاوة على ذلك، فكلما كانت هذه العلاقات أكثر متانة، وكلما زاد شعور الناس بالانتماء إلى مجموعات "واتسآب" الخاصة بهم، فإن هذا انعكاس إيجابي على تقديرهم الذاتي وكفاءتهم الاجتماعية".
واختار فريق بحث الدراسة، 200 مستخدم، هم 158 امرأة و42 رجلا، يبلغ متوسط أعمارهم 24 عاما، ووجدوا أن متوسط استخدامهم اليومي لـ "واتسآب" كان ما يقرب 55 دقيقة، إذ يلجأ إليه الناس بسبب شعبيته، وتوافر ميزة المحادثات الجماعية.
وقالت ليندا كاي: "إن الدراسة تثير فكرة أن التكنولوجيا الاجتماعية مثل "واتسآب"، قد تحفز العلاقات الإنسانية وفرص التواصل، وبالتالى تعزيز جوانب الرفاهية الإيجابية للمستخدمين".
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