إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

في خطوة قد تدفع فيلم أبطال "مارفل" الخارقين إلى تحطيم أرقام شباك التذاكر لأعلى الإيرادات على الإطلاق، طرحت شركة "ديزني" نسخة معدلة من فيلمها "Avengers: Endgame"، والتي تضم مشهدا سبق حذفه من نسخة العرض الأولى.

وقالت "ديزني" في بيان لها، إن النسخة المعدلة ستشمل المشهد المحذوف، البالغ مدته 6 دقائق، بالإضافة إلى مقدمة جديدة من أنتوني روسو أحد مخرجي الفيلم، وأضافت أن محبي الفيلم سيحصلون على ملصق خاص بالفيلم مع تذاكرهم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يضم المشهد المحذوف في النسخة المعدل من فيلم "أفنجرز: إند غيم"، تكريما لمؤسس "مارفل" الراحل، ستان لي، الذي اعتاد الظهور في كل أفلام الشركة كضيف شرف لثواني على الشاشة، وكذلك لقطات للعملاق الأخضر "هالك" وهو ينقذ مجموعة من البشر من حريق اندلع في مبنى، ومشهد ترويجي لأحدث أفلام "الرجل العنكبوت"، " Spider-man: Far from Home "، الذي سيطرح بالسينمات الأربعاء المقبل.

وحقق فيلم "أفنجرز: إند غيم" إيرادات قدرت بنحو 2.75 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي منذ عرضه في أبريل/نيسان، أي أقل بواقع 38 مليون دولار من فيلم الخيال العلمي "أفاتار"، الذي عرض في 2009، ويحتل المركز الأول كأعلى فيلم من حيث الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما، وفقا لموقع "بوكس أوفيس موجو".

والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسوورث وسكارليت جوهانسون وآخرين في دور أبطال خارقين يحاربون الشرير "ثانوس"، الذي يلعب دوره جوش برولين.

والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات "مارفل" على مدى 10 سنوات.