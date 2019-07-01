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    الفنان المصري عزت أبو عوف أثناء رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2008

    عزت أبو عوف... خريج الطب الذي اكتشف المطرب محمد فؤاد وندم على بطولة هذا الفيلم

    © AFP 2019 / SAMEH SHERIF
    منوعات
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    رحل عن عالمنا، الممثل والموسيقار المصري، عزت أبو عوف، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما.

    وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها، لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.

    مؤسس فرقة "الفور إم"

    ولد محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف، الشهير بـ" عزت أبو عوف" في بيت موسيقي، إذ كان والده الملحن المعروف أحمد شفيق أبو عوف العميد السابق لمعهد الموسيقى العربية، وحصل على بكالوريوس الطب، لكن شغفه بالموسيقى والفن كان أقوى من أن يقاومه.

    بدأ مشواره الفني في نهاية ستينيات القرن الماضي، من خلال بعض الفرق الموسيقية التي انضم لها وأخرى ساهم في تأسيسها، قبل أن يشكل مع شقيقاته منى ومها ومنال ومرفت فريقا غنائيا باسم "الفور إم"، والتي شهدت على ميلاد "ملك البوب" الأمريكي، مايكل جاكسون، فنيا، وحققت نجاحا كبيرا استمر نحو 12 عاما.

    وأسس "أبو عوف" فرقة "الفور إم" في عام 1979، والتي تكونت من شقيقات عزت الأربع، وهن منى مواليد 1955، ومها مواليد سنة 1957، ومنال مواليد سنة 1959، وميرفت مواليد 1961، وكلهن خريجات الجامعة الأمريكية.

    وأعادت فرقة الـ"فور إم" غناء بعض الأعمال الفنية الناجحة منها "الليلة الكبيرة"، "قولي ولا تخبيش"، وأغنية "التوبة". 

    قدمت فرقة الـ"فور إم" 8 ألبومات هي: "جنون الديسكو"، "الليلة الكبيرة"، "مغنواتي"، "لا عجبك كده ولا كده"، "ليالي زمان"، "خلي الستارة، متغربين"، "دبدوبة التخينة".

    ابتعد عزت من مهنة الطب وتفرغ لـ "الفور إم"، وكان أول عروضها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الأول، ثم شاركت الفرقة في فيلم "ابني وحيدي حبيبي".

    وقتها كان عزت قد شارك بعد حصوله على الثانوية العامة مع دراسته في معهد الكونسرفتوار في فرق"البتي شاه" (Les Petits Chats)، و"البلاك كوتس" (The Black Coats)، إذ عزف بها على آلة الأورج لمدة 16 عاما، ووضع الموسيقى التصويرية لمسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، والمسلسلات التليفزيونية "ميزو"، "حساب السنين"، "حكاية رجل سعيد"، "رحلة هادئة"، و"عاد الماضي" بحسب موسوعة الغناء في مصر، للكاتب محمد قابيل (2006).

    اكتشف محمد فؤاد بالصدفة

    انضم إلى الفرقة المطرب المصري الشهير، محمد فؤاد، بعد تعرفه على عزت أبو عوف عقب حفل "مهرجان الربيع الثالث" بنادي الشمس عام 1982، وغنى معهم "سلطان زماني" و"متغربين".

    وكشف فؤاد في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن تفاصيل انضمامه إلى الـ"فور إم"، وقال إنه جاء عن طريق الصدفة البحتة: "كنت بصحبة شقيقي عبد العزيز في طريق مغادرتنا لنادي الشمس عقب حفل الـ"فور إم"، وإذا بسيارة يقودها د.عزت أبو عوف تتوقف لسؤالنا عن بوابة الخروج، استغل شقيقي الفرصة وقال لعزت أبو عوف: "محمد صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه وتخليه يغني معاكوا".

    وفوجئ الشاب الصغير، الذي لم يتعدى سنه وقتها 20 عاما بعزت أبو عوف ينظر إليه، وينزل من سيارته ليعطيه كارت عليه رقم تليفونه وعنوانه وسط ذهول فؤاد. وطلب أبو عوف من فؤاد أن يتصل به في اليوم التالي، وكانت آخر كلمة قالها عزت أبو عوف لمحمد فؤاد هي "يا رب صوتك يطلع حلو يا محمد"، وصور هذا المشهد بتفاصيله خلال أحداث فيلم "إسماعيلية رايح جاي" بمشاركة عزت أبو عوف.

    ولم يكتب لفرقة "الفور إم" الموسيقية الاستمرار، بعدما تزوجت عضواته واحدة تلو الأخرى، ليتفرغ بعدها عزت وشقيقته مها أبو عوف للتمثيل. 

    مشواره مع التمثيل

    جاءت بداية الراحل عزت أبو عوف السينمائية، من من خلال دور صغير في فيلم "أيس كريم في جليم" عام 1992 للمخرج خيري بشارة، وبطولة عمرو دياب وسيمون.

    قدم على مدى مشواره أدوارا متنوعة في أكثر من 80 فيلما، من بينها "إسماعيلية رايح جاي" و"أسرار البنات" و"أرض الخوف" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"الديكتاتور" و"واحد من الناس" و"عمر وسلمى" و"حسن ومرقص".

    كما شارك في عشرات المسلسلات التلفزيونية، من أبرزها "العائلة" و"هوانم جاردن سيتي" و"أوراق مصرية" و"أوبرا عايدة" و"الدالي" و"شيخ العرب همام" و"اتهام" و"باب الخلق".

    ندم على هذا الفيلم

    ندم عز أبو عوف أنه نادم على المشاركة في فيلم "أيظن"، من بطولة النجمة مي عز الدين، ومن إنتاج 2008.

    وصرح للمذيعة المصرية، ريهام سعيد، أثناء استضافته في حلقة الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2015 من برنامجها "صبايا الخير" أنه وافق على المشاركة في الفيلم من أجل حاجته المادية، موضحا أنه وزوجته الأولى فاطيما مسرفين للمال بشدة.

    وأشار أنه لم يحصل على المشاركة في الفيلم مثلما يفعل بعض الفنانين، بمجاملة المنتجين، وإنما ناله بعد أن اتصل المنتج محمد السبكي به، وعرض عليه الدور.

    وقال: "تصادف أنه في سنة عرض الفيلم في 2008 تم اختياري رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكنت أظهر في أحد مشاهده وأنا مرتدي لـ "البوكسر"، وهو ما سبّب الإحراج الشديد لي!".    

    رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

    وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان، كما أنه له ابنة تعمل بمجال الإخراج هي مريم أبو عوف.

    آخر ظهور فني

    كان آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون"، عرض في شهر رمضان 2019.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفن العربي, سينما, موسيقى, رمضان, منوعات, وفاة, مشاهير, أفلام, عزت أبو عوف, ريهام سعيد, محمد فؤاد, عمرو دياب, مايكل جاكسون, مصر
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