هروب أفعى "آكلة للبشر"... ومازال البحث جاريا عنها

يعيش سكان مدينة كامبريدج، شمال العاصمة البريطانية، حاليا، في حالة من الرعب، وذلك بعد الإعلان عن هروب أفعى شبكية آكلة للبشر، يبلغ طولها 2.7 أمتار.

وفيما يشكل الدجاج والأرانب والكلاب والقطط الفريسة الأبرز للأفعى، إلا أن هذا لا يمنع أنها قادرة على فتح فكيها بما يكفي لابتلاع إنسان، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وشوهدت الأفعى وهي تسير بالقرب من طريق لوفيل في كامبريدج، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، ولم تتمكن الشرطة من الإمساك بها.

ونوه خبير للزواحف في كامبريدج، ستيف ألان، إلى أنه يسهل الإمساك بالأفعى في فصل الشتاء مقارنة بالصيف، وذلك لأنها تكون كثيرة الخروج من مخبأها بحثا عن أماكن بها دفء، مثل محركات السيارات.

Hunt for pet-eating python as 9ft snake goes on the loose in Cambridge (For global wildlife news, download WildTrails (Android & iOS) https://t.co/vkCSZOH7yA) pic.twitter.com/wcRV6HdLYg — WildTrails — Ultimate Wildlife Holiday Experiences (@_WildTrails) June 30, 2019

وسبق لأفعى شبكية ضخمة أن ابتلعت امرأة إندونيسية العام الماضي، ولكن أكد ستيف ألان، أن الأفعى الهاربة في كامبريدج لا تشكل تهديدا مماثلا.

وتعد الثعابين الشبكية هي الأطول في العالم، ويعود موطنها إلى جنوب شرق آسيا، ويمكن أن تنمو حتى 9 أمتار، كما أنها ليست سامة، وفقا لما ذكرته الموسوعة البريطانية.