"جبن الحمير"...أغلى أنواع الأجبان في العالم (فيديو)

يعتبر الجبن بأنواعه وبأشكاله المختلفة وبمصادرها العديدة أحد الأطعمة التي لا تكاد تخلو منها موائد الطعام في جميع أنحاء العالم.

انتشر في الأعوام الأخيرة نوع من الجبن ليس كالمتداول عادة والذي يعود تصنيعه إلى حليب الأبقار أو الماعز، وإنما أجبان من حليب الحمير.

لينتشر "جبن الحمير الصربي" الفريد من نوعه بلونه الأبيض والمميز بكثافته بنكهة لذيدية، بحسب ما نشرت صحيفة "economictimes.indiatimes".

الجبن الأغلى في العالم وحليب صحي

يعتبر هذا النوع من الجبن من أغلى أنواع الجبن في العالم حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد لحوالي 1000 يورو، السعر الذي يضعه في مقدمة أنواع الجبن العالمية سعرا.

يتميز الحليب المستخدم في صناعة هذا الجبن على احتوائه على خصائص مماثلة لحليب الأم، ويعد علاجا لعدد من الامراض كالربو والتهاب الشعب الهوائية.

كما ويحتوي الحليب على معدلات منخفضة من الكازين، وهو من نوع من البروتين يساهم في عملية صناعة الجبن.

صربيا الرائدة عالميا في هذا الجبن

تعتبر دولة صربيا من أكثر الدول إنتاجا لهذا النوع من الجبن، حيث يتم خلط حليب الحمير بقليل من حليب الماعز.

فالحمير تنتج أقل من لتر من الحليب يوميا وهو ما يعتبر قليلا بالمقارنة مع ما تنتجه البقرة والتي يصل إنتاجها لحوالي 40 لترا يوميا.

وتعتبر تجارة الحمير شائعة في دول البلقان وهو الذي بات يقترب من الاختفاء تدريجيا في المناطق الريفية لاستخدام الآلات الزراعية الحديثة مكانه.