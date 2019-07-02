اختيار أفضل منزل في العالم (صور)

وزعت مجلة "The Architectural Review" جوائزها السنوية لأفضل المباني السكنية تصميما، في منافسة زاد فيها عدد المنافسين عن 200 تصميم.

فاز مبنى سكني خاص في مدينة كوراشيكي اليابانية بجائزة "AR House 2019" كأفضل تصميم لمبنى سكني.

المنزل القديم المكون من طابق واحد تم إعادة تأهيله وترميمه مع المحافظة على سقفه التاريخي، ليتم تزويده بجميع المتطلبات الحديثة.

Winners of AR House Awards 2019 Announced https://t.co/BRLCIAa148 pic.twitter.com/VXR2HNG0sP — ArchDaily (@ArchDaily) ٢ يوليو ٢٠١٩

المبنى الذي كان من تصميم شركة "General Design Co" ومركزها طوكيو، استطاع منافسة العديد من التصاميم التي فات الـ200 تصميم.

وضمت لجنة التحكيم عددا من المهندسين المعمارين الشهيرين، كتاكيشي هاياتسو من اليابان، وبيت هيلمبيك من النرويج و البريطاني ستيفن تايلور.

General Design Co’s house in Kamitomii, Japan wins the AR House awards 2019 — "We thought about a way to create a house that can flexibly adapt to new ways of living while consciously observing the passing of time." #beautifularchitecture @ArchReview https://t.co/z0UGZwH7mi pic.twitter.com/zELhsgFcb5 — Mark Storm (@marksstorm) ١ يوليو ٢٠١٩

وبالإضافة للمنزل الفائز، حظيت خمسة تصاميم من السويد وإيرلندا وأستراليا والصين واليابان بعلامات عالية من لجنة التحكيم.