تسريبات تكشف هاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي (فيديو)

تسربت صور جديد لهاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي، والذي سيحل محل الهاتف السابق الذي لم يجتاز الاختبارات.

الهاتف الجديد والذي يحمل اسم "Galaxy Fold 2" سيكون بشاشة OLED مرنة بقياس 6,7 بوصة، تعمل بدقة 8K.

تصميم الهاتف الجديد سيكون مختلفا بعض الشيءعن الهاتف القديم حيث ستكون الشاشة الرئيسية على السطح الخارجي بالإضافة لاختلاف مواقع الكاميرات والأزرار.

وسيزود هذا الجهاز بمنفذ UCB-C للشحن ونقل البيانات، كما سيزود بميزة التعرف على الوجوه، وميزة التعرف على بصمات أصابع المستخدم عبر كافة أجزاء الشاشة.

كما سيحتوي على قلم ذكي، كما في هواتف "نوت" التي تنتجها الشركة، وسيكون سعره أرخص من الهاتف السابق الذي لم يتم طرحه بعد فشله في اجتياز الاحتبارات الى أن سعر الجديد يرجح أن يكون أقل من القديم والذي يصل سعره لحوالي ألفي دولار.