يسرا تنضم إلى أديل وليدي غاغا في لجنة الأوسكار

أعلنت إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، أمس الاثنين، عن اختيار 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز "أوسكار" السنوية في دورته المقبلة الـ 92.

ومن بين الأعضاء الجدد، الذين أعلنت عنهم الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، وجود 3 أعضاء مصريين، هم الفنانة يسرا في قائمة الممثلين، والمخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في قائمة المنتجين.

وعلق المخرج عمرو سلامة، على خبر انضمامه للجنة تحكيم "أوسكار"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رسميا أصبحت عضوا في أكاديمية السينما (الأوسكار)"، وكان "سلامة" قد قدم أعمال عديدة منها فيلم "شيخ جاكسون" عام 2017، وتم اختياره لللترشيح لجائزة "الأوسكار" في النسخة الـ90 قبل الماضية.

وأعرب المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سعادته بالإنضمام كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار".

كما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الاثنين، عن انضمام المطربتين العالميتين، ليدي غاغا وأديل إليها، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز "الأوسكار" السنوية في دورته المقبلة الـ 92، والمقامة في شهر فبراير/شباط المقبل. وحازت أغنية "Shallow" لليدي غاغا من فيلمها "A Star is Born" على جائزة أوسكار أفضل أغنية، في حفل الأوسكار لعام 2019.