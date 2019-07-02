يسرا تنضم إلى أديل وليدي غاغا في لجنة الأوسكار

ومن بين الأعضاء الجدد، الذين أعلنت عنهم الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، وجود 3 أعضاء مصريين، هم الفنانة يسرا في قائمة الممثلين، والمخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في قائمة المنتجين.
وعلق المخرج عمرو سلامة، على خبر انضمامه للجنة تحكيم "أوسكار"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رسميا أصبحت عضوا في أكاديمية السينما (الأوسكار)"، وكان "سلامة" قد قدم أعمال عديدة منها فيلم "شيخ جاكسون" عام 2017، وتم اختياره لللترشيح لجائزة "الأوسكار" في النسخة الـ90 قبل الماضية.
كما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أمس الاثنين، عن انضمام المطربتين العالميتين، ليدي غاغا وأديل إليها، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز "الأوسكار" السنوية في دورته المقبلة الـ 92، والمقامة في شهر فبراير/شباط المقبل.
وحازت أغنية "Shallow" لليدي غاغا من فيلمها "A Star is Born" على جائزة أوسكار أفضل أغنية، في حفل الأوسكار لعام 2019.
كما انضم إلى أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية هذا العام، أسماء عربية أخرى، هم المنتج كريم عامر والمخرجة اليمنية خديجة السلامي واللبنانيان مصمم الإنتاج حسين بيضون ومدير التصوير كريستوفر عون، بالإضافة إلى مصمم الشخصيات الكرتونية اللبناني راني نعماني والمنتج اللبناني جورج شقير والمخرجة نيجلا مؤمن.
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