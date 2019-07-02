قبل وفاته بيوم... فتاة تتزوج من حبيبها المريض (فيديو)

تزوجت امرأة نيوزلندية من حبيبها الذي يعاني من مرض السرطان قبل يوم واحد من وفاته.

وتم تشخيص إصابة نافار هربرت (22 عاما) بورم خبيث في المخ قبل عدة أشهر، وتدهورت حالته الصحية بسرعة كبيرة، قبل أن يقرر إقامة حفل زفافه يوم الاثنين الماضي في كوينزلاند، وتوفي في اليوم التالي.

وشاركت العروس، ميا فالواسر، لقطات من حفل زفافهما الرومانسي على صفحة غو فند مي، التي أنشأتها لجمع الأموال، لإعادة جثة نافار إلى مسقط رأسه في أوتوروهانجا، نيوزيلندا.

وتلقى نافار مساعدة من أصدقائه وعائلته للاستعداد لهذا الحدث، حيث ساعدوه في ارتداء بدلة الزفاف، والظهور بأبهى حلّة في حفل زفافه، كما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت ميا تحية وداع مؤثرة لزوجها قالت فيها: "قلبي مثقل بالحزن والهموم.. لقد فقدت زوجي وأعز حبيب وصديق.. أشعر بسيل من الحب والدعم من الأسرة والأصدقاء.. هذا وقت عصيب، لكنني أستمد قوتي من هذا الدعم".