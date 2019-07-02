بعد تعرضها للإحراج... نجوى كرم لصحفية: "يخرب بيتك على هالسؤال"

تعرضت نجوى كرم للإحراج خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب بعد أن قامت إحدى الصحفيات بسؤالها حول الشيء الأصعب بالنسبة لها هل هو فقدان حبيبها أو وجوده مع فنانة أخرى.
في البداية لم تفهم كرم السؤال بشكل جيد، لهذا طلبت من الصحفية أن تعيد السؤال، وبعدها ردت كرم قائلا "يخرب بيتك على هالسؤال… الحمد لله إني ما فهمت السؤال من المرة الأولى، لا تعليق".
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وتأسس مهرجان "موازين" في 2001 وهو الأبرز على مستوى الموسيقى في المغرب ويجذب إليه في كل عام مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب.
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