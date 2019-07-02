جدل في السعودية بعد الإعلان عن حفل نيكي ميناج الأول

أصبح اسم مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، اليوم الثلاثاء، من أكثر المواضيع رواجا على "تويتر" السعودية، وذلك بعد الإعلان رسميا عن حضورها إلى المملكة.

وستشارك ميناج، التي تبلغ من العمر 36 عاما، في مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى، المقام في جدة، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن مشاركة نيكي ميناج في المهرجان المقام في جدة، عبر الحساب الرسمي لـ "موسم جدة" على موقع "تويتر" للتغريدات.

وتفاوتت التعليقات على حضور نيكي ميناج إلى السعودية للمرة الأولى، ما بين التأييد من جانب معجبيها في الشرق الأوسط، والسخرية بسبب جرأة أغانيها المصورة، وارتدائها لملابس فاضحة، سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مغنية الراب.نيكي مناج ستصنع التاريخ وستصبح أول فنانة تفتتح أضخم حفل موسيقي متلفز في السعودية.

فى جدة!

فاكر ابو عمر Hussam Hosni Hammad

لما كنا فى استراحة الرياض ونتكلم عن حفل بيونسيه😎

الاحلام أصبحت واقع اهو يا متعلمين يا بتوع المدارس 😁 — ayman i mostafa (@ehabayman) July 2, 2019

نيكي مناج قبل الحفل تحاول تقتنع شخصياتها المحترمه تلبس ساتر وماترقص pic.twitter.com/aNQJOJoxU2 — Elephant 🐘 (@atoatheer) July 2, 2019

#نيكي_مناج جاني فضول ايش بتلبس في الحفله ههههه — هنوو (@h_8044) July 2, 2019

"نيكي مناج" 😆 أستغفر الله 🚶🏻‍♂️ — مخفي (@1OtO7) July 2, 2019

وتحظى نيكي ميناج بـ 103 ملايين معجب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بينما تعتبر "أناكوندا" من أشهر أغنياتها، والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" قبل 4 سنوات.

وسبق لنيكي ميناج أن أحيت حفلات غنائية في إمارة دبي الخليجية، في عامي 2012 و2016 في ديسمبر/ كانون الأول 2012، كما أنها قضت إجازة سرية بها في العام الماضي 2018.