وعد من فنانة لبطل فوز منتخبها على تشيلي بقبلة هدية

أعلنت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء ستيفاني كايو، منح اللاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، قبلة.

ونشرت كايو المعروفة باسم "حسناء بيرو"، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي الأربعاء".

يشار إلى أن كايو البالغة من العمر 31 عاما، مشهورة بدورها في سلسلة "كلوب دي كويرفوس" المعروضة على "نيتفليكس".

Estoy pensando seriamente en regalarle un beso (con permiso respectivo) al responsable de ganarle a Chile este Miércoles. 🥰🤪#CopaAmerica2019 — Stephanie Cayo (@Stephanie_Cayo) June 30, 2019

​وقالت عبر موقع "إنستغرام" إنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل المضيفة الثلاثاء بفوزها على الأرجنتين 2-صفر.

​وتسببت التغريدة في حالة من الجدل عبر "تويتر"، إذ قال أحد المستخدمين "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، وقال آخر "هل تعتقدين أن أمرا مماثلا يحفز لاعب كرة قدم؟".