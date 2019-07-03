قميص الأميرة ديانا "الوحيد" يباع في مزاد علني

يعرض قريبا في دار RR Auction‎ للمزادات العلنية، بلوزة رياضية للأميرة الراحلة ديانا، للبيع في مزاد علني متوقع أن يحصل، يباع بأكثر من 5 آلاف دولار.

وبحسب مجلة التايم، الأمريكية، فإن هذه البلوزة الرياضية الفضفاضة كانت الوحيدة التي ترتديها الأميرة ديانا، والتي اعتقدت أنها الطريقة الوحيدة والجيدة لإيقاف جنون وسائل الإعلام بمتابعة أخبارها.

​وكانت تقول الأميرة ديانا: "هناك قضايا ملحة في العالم أكثر من موضوع ماذا أرتدي".

وحصلت الأميرة ديانا على البلوزة الزرقاء الداكنة المرسوم عليها شعار شركة Virgin وكلمات Fly Atlantic، هدية من ريتشارد برانسون مؤسس شركة الطيران.

وأشارت المجلة إلى أن اقتراح عرض بلوزة التدريب الوحيدة للأميرة ديانا للبيع بمزاد علني، جاء من قبل مدربتها الشخصية جيني ريفيت.

وفي رسالة مرفقة بالقميص، كتب ريفيت أن "ديانا اعتقدت أن هناك قضايا أكثر إلحاحًا في العالم تدعو للقلق، لذا فإن ارتداء الشيء نفسه في كل جلسة سيكون طريقة جيدة لإيقاف الجنون الإعلامي".

وأضاف، ريفيت بحسب "نيويورك بوست" أن ديانا كانت منزعجة جدا لتعامل وسائل الإعلام معها، وتابع كانت تقول: "هناك أمور أهم من ذهابي إلى صالة الألعاب الرياضية ولدي خدعة في جعبتي! سأرتدي نفس قميص من النوع الثقيل في كل جلسة".

ومن جانبه قال بوبي ليفينجستون، نائب الرئيس التنفيذي في "RR Auction": بالنظر إلى أن العائدات ستذهب إلى مؤسسة خيرية ، فإن الرقم قد يتجاوز ذلك بكثير".