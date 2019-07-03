بيتزا خضار بدل بيتزا بيبروني...نصائح لاتباع نظام غذائي صحي

ذكر خبراء أمريكيون عددا من النصائح التي ستساعد في الانتقال التدريجي لنظام غذائي صحي سليم.

ووفقا لمجلة "ميديكال إكسبرس" ينصح الخبراء بتقليل تناول المنتجات من اللحوم المصنعة كالنقانق والسجق ولحم الخنزير، واستبدال تناول اللحوم الحمراء بالفاصوليا مرة أو مرتين في الأسبوع.

ووفقا للخبراء، فإن الفاصولياء تمتلك نفس العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم الحمراء لكنها لا تسبب السمنة.

وفيما يتعلق بتناول الملح، نصح الخبراء استبدال تناول الحساء والخضروات المعلبة بالأطعمة المعلبة القليلة الصوديوم، وأما المكسرات المملحة فيفضل استبدالها بالمكسرات غير المملحة.

وأوصى خبراء التغذية استبدال الزبدة والمايونيز بزيت الزيتون، فذلك سيؤدي إلى زيادة كمية الدهون غير المشبعة في النظام الغذائي مع تقليل الدهون المشبعة.

كما ينصح الأطباء باستبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة، وتناول حليب ذي نسبة دهون 1%، والاستيعاضة عن رقائق البطاطس بالفوشار، وتناول بيتزا خضار بدلا من بيتزا البيبروني، وإضافة رغوة الحليب في مشروبات القهوة بدلا من القشدة.

وبحسب الخبراء، اتباع مثل هذا النظام الغذائي يساعد في الحصول على المزيد من العناصر الغذائية مع سعرات حرارية أقل.

واختتم الأطباء بقولهم: "بهدف إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي يفضل البدء بإدخال تغييرات صغيرة في كل مرة يذهب الشخص إلى متجر البقالة أو إلى المطعم".