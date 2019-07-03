أرعب السائحين... بركان سترومبولي يبدأ ثورانه مجددا في إيطاليا

بدأ بركان سترومبولي في إيطاليا ثورانه مجددا، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز، وأدى ثورانه إلى تطاير الرماد البركاني عاليا في سماء الجزيرة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن السائحين أصيبوا برعب شديد عقب ثورة البركان.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن انفجار البركان كان غير متوقعا، وأدى إلى هرع السائحين، الذين قام بعضهم بإلقاء نفسه في البحر.

وتقع جزيرة سترومبولي الصغيرة، في البحر المتوسط، شمال جزيرة صقلية، وتعد مزارا سياحيا متميزا، غير العقود الماضية، ويقصده العديد من أثرياء العالم.

ومن داخل حفرة قمة هذا البركان تنطلق الحمم المتوهجة، التي لم تهدأ منذ ألفي عام تقريبا، حسبما يقول الجيولوجيون، وتقدر مساحة الجزيرة بحوالي 2 كيلو متر مربع، و ترتفع عن مستوى البحر بحوالي 900 متر تقريبا.

وجزيرة سترومبولي، هي أحد الجزر الأيولية المشهورة حول العالم، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ويطلق البعض عليها "منارة البحر المتوسط".