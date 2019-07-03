هذا الخطر يهدد خلايا المخ... تجنب السجائر الإلكترونية

كشفت دراسة أمريكية أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تصيب المخ بأضرار بالغة، مشيرا إلى أنها قد تسبب ضررا للخلايا الجذعية ربما يصل لحد التلف والموت.

ذكرت ذلك صحيفة " نيويورك ديلي نيوز " الأمريكية، مشيرة إلى أن الدراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

وتعمل السجائر الإلكترونية عن طريق سخان حراري لتسخين سائل يحتوي على النيكوتين الموجود داخلها، ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين الذي يستنشقه المدخنون.

وتقول الدراسة إن الكيفية، التي يمكن أن تؤثر بها المواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية، على الخلايا الجذعية العصبية، وخاصة "الميتوكوندريا"، مازالت غير واضحة.

واستخدم الفريق الخلايا الجذعية العصبية المزروعة داخل الفئران، لتحديد سبب الضرر، الذي يصيب تلك الخلايا نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية، موضحين أن تلك الخلايا تصاب بفرط تلف "الميتوكوندريا" الناجم عن الإجهاد.

“That means young people and pregnant women could be particularly vulnerable to harm from e-cigarettes, the researchers say.” https://t.co/9osFG9aBTi — Keith Libou (@Toothsdoc) July 3, 2019

ويعد الأجنة، الذين تدخن أمهاتهم السجائر الإلكترونية، والشباب، الأكثر تضررا.