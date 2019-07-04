لطيفة التونسية تشتكي من التضييق على حفلاتها

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة أنها تواجه تضييقا على حفلاتها في تونس منذ 9 سنوات، وأنها لا تستطيع الغناء في بلادها.

وقالت لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، موجهة رسالة إلى جمهورها فى تونس، إن هناك حملة ضدها لا تعرف لها مصدرا أو سببا.

اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس اولا فقبل موعد الحفل اللذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج #منا_وجر بخمسة ايام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بان الحفل ألغى. لماذا وما السبب لا اعرف. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وتابعت في اعتذار لجمهورها بصفاقس التونسية، أنه بعد أن أعلنت عن حفل لها بمهرجان صفاقس الدولي ألغيت الحفلة، رغم تلقيها 12 تذكرة سفر لها وللمجموعة التابعة لها.

كذلك كان هنالك اتفاق بيتى وبين الله الفاضل مهدى السيفاوى على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8. ابلغنى اليوم ان الحفل الغي أيضا. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وطالبت لطيفة وزير الثقافة التونسي، محمد زين العابدين بأن يقدم لها تفسيرا عما يحدث منذ 9 سنوات.

اتمنى اجابه رسميه من السيد وزير الثقافه محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها.واعتذر مره أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهوريه التونسيه. احبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وقدمت لطيفة اعتذارا إلى جمهورها في تونس وأكدت لهم أن حبها لهم كبير.

من له مصلحه فى تغييبى عن جمهورى فى تونس.؟؟؟؟؟؟؟ — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وعادت لطيفة مرة أخرى للتغريدة فقالت: لمصلحة من تغييبي عن جمهوري في تونس؟.

وحتى تعرفوا التفاصيل ننشرلكم التذاكر إلى وصلتنا. pic.twitter.com/sgzs2W6d5h — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

ونشرت الفنانة التونسية صورا للتذاكر التي تلقتها مع فريقها للسفر إلى تونس.