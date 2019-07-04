شاهد أشهر الفاشلين في تحدي "غطاء الزجاجة" (فيديو)

بعد "كيكي" و"دلو الثلج"... اجتاح شبكة الإنترنت هذه الأيام تحد جديد، هو "غطاء الزجاجة".

تقوم فكرة التحدي الجديد، المنتشر على هاشتاغ #BottleCapChallenge، على القيام بفتح غطاء الزجاجة بواسطة ركلة.

Ok he won y’all cam stop trying now lol pic.twitter.com/ITgfXMyYMm — Weapon X (@Roebeezy) July 3, 2019

وسرعان ما انتشر تحدي "غطاء الزجاجة" بين العديد من مشاهير العالم ونجوم هوليوود، مثل بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة، ماكس هولواي، الذي فشل فيه.

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @JohnMayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊 pic.twitter.com/gLWn0dpOzV — Max Holloway (@BlessedMMA) June 28, 2019

كما خاض بطل الفنون القتالية، كونور ماكريغور، تحدي "غطاء الزجاجة".

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you.

I’ll take it from here.

I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey pic.twitter.com/9IrFUXyehx — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 1, 2019

وكذلك المغني الأمريكي، جون ماير، الذي نفذ التحدي بنجاح، ليدعو بدوره بطل أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستاثام، للقيام بنفس الحركة.

ووافق "ستاثام" على طلب جون ماير، الذي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وهو يؤدي الحركة المطلوية بنجاح أيضا ووجه بدوره دعوة التحدي إلى مشاهير آخرين.

وعلى الرغم من فشل الممثل الأمريكي، ريان رينولدز، بطل أفلام البطل الخارق "ديدبول"، في تحدي "غطاء الزجاجة"، إلا أن فيديو مشاركته يقترب من حصد 3 ملايين مشاهد عبر "يوتيوب"، منذ طرحه أمس الأربعاء.