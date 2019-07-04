"عروس الجنوب"... مدينة تعانق السحاب في السعودية (صور)

حضر اسم مدينة أبها في الكثير من وسائل الإعلام العالمية الأيام الماضية، خاصة بعد استهداف مطارها أكثر من مرة.

على الرغم من أن تداول اسم المدينة ارتبط باستهداف مطارها، إلا أنها تحتفظ برصيد من التاريخ والموقع الجغرافي والآثار التي تميزها عن الكثير من المدن السعودية.

أحد أبناء المدينة ويعمل في الإرشاد السياحي هو سعيد القحطاني الذي تحدث إلى "سبوتنيك" اليوم الخميس عن معالم المدينة الأثرية وموقعها الجغرافي.

يقول القحطاني، إن المدينة توالت عليها الكثير من الحقب التاريخية وأن بعض آثار "مملكة سبأ"، موجودة في المدينة، وكذلك الطريق الذي مشى فيه "إبرهة" من اليمن إلى الكعبة.

وأضاف أن المعالم الأثرية محتفظة بتاريخها، خاصة أن المدينة قامت فيها العديد من الإمارات، ومن أهم القصور فيها "قصر شدا".

صور من مدينة أبها

لا هيئه سياحه ولا ترفيه محد درى عنها pic.twitter.com/9RceqKhJvl — مــزيد (@_mazyad01) June 29, 2019

ضباب أبها

يوضح القحطاني أن "الضباب" يعد أحد سمات أبها، خاصة أنها ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 2000متر، ويحيط بها أعلى سلسلة جبال في السعودية.

يوضح أن سكان المدينة وتوابعها وصل إلى نحو 3 مليون نسمة، وبها أعلى نقطة وهي "جبل السودا"، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 7 درجات، كما تشتهر بشجر العرعر، وهي تعتمد على الزراعة البكر.

كما تتميز "بقلعة أبو خيال" التي تم تطويرها وتحولت إلى منتزه سياحي.

عروس الجنوب

تعرف أبها بعروس الجنوب، وتشتهر باعتدال مناخها وتنوع معالمها السياحية، اختيرت عاصمة للسياحة العربية عام 2017، وهي أول مدينة سعودية تحصل على هذا اللقب.

تقع جنوب غربي المملكة، وهي العاصمة الإدارية لإمارة ومنطقة عسير.، وتستحوذ على 70% من الغطاء النباتي في المملكة، ومن أشهر النباتات فيها أشجار العرعر والنباتات الصبارية ونبات العدنة ونبات الطلح.

أهم المعالم السياحية في أبها قرية رجال ألمع، ومنتزه عسير الوطني، والجسر العثماني، وقلعة شمسان، وقصر شدا، وسوق الثلاثاء، وقرية المفتاحة، وقصر الملحة.