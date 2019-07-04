حكاية الصورة المتداولة لولي العهد السعودي والفتاة صاحبة الطبق الرائع

تحدثت الفتاة السعودية لما الجحدلي، التي جرى تداول صورة لها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تفاصيل ضيافة الأمير لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقالت في حديث مع "العربية.نت" إنها تحب الطهي منذ صغرها، واختارت هذا الطريق بعد أن شجعتها أسرتها على اختيار مستقبلها، وكانت تحب هذا المجال وتعمل في مناسبات العائلة، خصوصاً في إعداد الحلويات.

لم تتخيل #السعودية لما الجحدلي، الطاهية التي لمع نجمها، بعد صورة جمعتها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تقدم طبقاً لولي العهد أثناء ضيافته لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو https://t.co/0BsLIJ9J4n #العربية — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 4, 2019

وأضافت لما "بعد أن أنهيت دراستي الثانوية، توجهت مباشرة لتعلم الطهي في إحدى المدارس العالمية الفرنسية، الموجودة في لندن، وواصلت تعليمي لفترة تجاوزت سنة ونصف السنة، لأعود بعدها للتدريب في مطابخ فنادق عالمية بمدينتي دبي وجدة، قبل أن أحط رحالي في أحد المطاعم اليابانية قبيل موسم جدة الجديد".

لمى الجحدلي

أول شيف سعودية تشتغل في مطعم عالمي

توه أفتتح على الواجهة البحرية

و سوت الغداء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهالمطعم في فترة زيارته لـ #موسم_جدة pic.twitter.com/P5Mv0YTLQn — نواف الهويمل (@nwaf_d_a) June 27, 2019

وتشير إلى أنها تعمل في المطعم الياباني منذ 3 أشهر، وهي تجربة جديدة بكل المقاييس وسعيدة بمقابلة الجمهور، وحينما يعرف زوار المطعم أن هناك طاهية سعودية، يحرصون على مقابلتها وتستمع منهم لكلمات الإعجاب، وفي الوقت نفسه تتعرض أحيانا للانتقاد بسبب عملها طاهية، وينصحها البعض بترك هذه المهنة.

تصف لما اليوم الذي حل فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضيفاً في المطعم، حيث لم يعرف الطاقم إلا قبيل وقت قصير، لتبدأ بإعداد الأطباق، وتناول ولي العهد طبق "لحم الواغيو نيو ستايل".

وذكرت أنه عقب انتهاء الزيارة، قال لها ولي العهد إن "الطبق أكثر من رائع"، وقد التقطت صورة تذكارية بجانبه، وهي فخورة بهذه الصورة، وكذلك بالطبق الذي حظي بإعجاب ولي العهد.

وأضافت "لدي عروض كبيرة سواء قبل أو بعد ظهور صورتي مع ولي العهد، والفرص متاحة سواء لي أو من تجد نفسها في إعداد أطباق من المطبخ العالمي".