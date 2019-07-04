بعد هجوم نانسي عجرم... الحكومة اللبنانية تتحرك

لم تمر ساعات على انتقاد الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، للزحام في قسم التدقيق بالجوازات في مطار بيروت الدولي، حتى تحركت السلطات اللبنانية في الحال.

وقالت عجرم لمتابعيها على موقع "تويتر"، إنها تلقت اتصالا من وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، بشأن ما حدث لها في المطار.

وغردت نانسي عجرم: "حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية… بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت".

حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية.. بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت.

⁦@rayaelhassan — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 4, 2019

وكانت نانسي عجرم، قد شاركت فيديو لها، اليوم الخميس، وهي عالقة برفقة طفلتها الصغيرة، أمام قسم التدقيق بالجوازات في مطار بيروت الدولي.

وعلقت الفنانة، قائلة "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي"، متسائلةً "هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

وتابعت في تغريدة أخرى "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات… إلا عنا… يمكن لأن مفكرينا Option؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة، هيدا واجبكن تجاه كل امرأة. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

وتساءلت "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟"، مشيرةً إلى أنه "راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا… لهون وبس".

وفي تغريدة أخرى، قالت "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن".