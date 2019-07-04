القضاء يحدد حصة عامل عثر على مليون يورو من الذهب

ابتسم القدر لعامل حفر عند عثوره على ذهب قيمته مليون يورو، كان مخبأ في أحد المنازل وسط فرنسا.

بدورها أقرت محكمة "أورليانز" الفرنسية بحصول العامل على نصف قيمة ما عثر عليه بموجب القانون الفرنسي.

وتعود الحادثة لعام 2015 ، عندما كان العامل البالغ من العمر 20 عاما، يجري أشغال حفر في أحد المنازل وسط فرنسا برفقة زميلين له، فعثر على 3 علب داخلها 34 سبيكة من الذهب؛ وفقا لـ "إرم نيوز".

وقال العامل لموقع "اوروب1": "فكرت في البداية في مكالمة صاحب المنزل، وكنت أظن أن الأمر سينتهي بمصافحة شكر من طرفه مع مكافأة قد تصل إلى 500 أو 1000 يورو، ولم أعتقد أن لي الحق في أخذ المال، وكنت أظن أننا عندما نعثر على شيء فملكيته تعود لصاحب الأرض".

وقام صاحب المنزل بتوقيع صفقة مع العامل وآخرين كانوا يعملون سويا بمنح كلًا من العمال الثلاثة مبلغ 139 ألف يورو، والمشغلين الثلاثة 11 ألف يورو لكل واحد، إلا أن العامل الذي عثر على الكنز شك بالطريقة التي دار بها الاتفاق، ورغم أنه أخذ المال توجه إلى مركز الشرطة، الذي أوضح له أن من عثر على كنز من حقه نصفه بمقتضى القانون الفرنسي، وأن عليه اتخاذ محام.

وبعد عدة جلسات استماع فاز العامل بقرار المحكمة والذي يقضي بحصوله على 518 ألف يورو، بشرط عدم صرف المال كون القضية تم استئنافها.

وأختتم العامل المحظوظ بالقول "أنه عندما سيصبح مسنًا ويحكي ما حصل معه بين زملائه في دار العجزة، لن يصدقه أحد".