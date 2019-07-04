بالفيديو... رجل يتناول 71 شطيرة هوت دوغ خلال 10 دقائق فقط

فاز مواطن أمريكي، في مسابقة سنوية، خاصة بتناول أكبر كم من شطائر الهوت دوغ، التي تقام سنويا في الرابع من يوليو/ تموز، احتفالا بعيد الاستقلال الأمريكي.

أحرز جوي شيستنات اللقب، متغلبا على خصومه البالغ عددهم 17، بعدما نجح في تناول 71 شطيرة هوت دوغ خلال 10 دقائق فقط، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعد هذا هو الفوز الـ 12 لـ "شيستنات"، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من كسر الرقم القياسي الذي حققه في مسابقة العام الماضي، وهي بتناوله 74 شطيرة.

وعندما سأله الصحفيون عن شعوره بعد الفوز، أجابهم: "أرغب في تناول شطيرتين أخريتين".

وبالنسبة لمسابقة النساء، فقط فازت ميكي سودو باللقب هذا العام، بعدما تناولت 31 شطيرة هوت دوغ، ليكون هذا هو فوزها السادس.

Joey Chestnut, Miki Sudo clinch victory in Nathan’s Hot Dog Eating Contesthttps://t.co/HoBlDTax0I — fakessh (@fakessh) July 4, 2019

وسيتلقى كلا من جوي شيستنات وميكي سودو جائزة عبارة عن مبلغ 10 آلاف دولار.