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14:13 05 يوليو/ تموز 2019
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    بيئة العمل القاتلة... ماذا تفعل بك وكيف تتجنب سمومها

    © Photo / Pixabay
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    تجلس مكتئبا في عملك، تصحو كل يوم لا تود الذهاب إلى العمل، لأنك تشعر أن جو العمل "قاتل" بالنسبة لك، يقتل إبداعك ويقتل نشاطك ويدمر صحتك.

    لكن كيف تكتشف أن بيئة العمل أصبحت "قاتلة" ومزعجة بالنسبة لك، وكيف تتجنب سمومها من التأثير على حياتك بشكل كامل.

    يقدم موقع "تك ريبابلك" شرحا وافيا لكيفية تأثير بيئة العمل على الشخص، وكيف يمكن أن تؤثر سمومها على حياتك كلها.

    3 تأثيرات قاتلة لبيئة العمل:

    1- تجلب المرض:

    تؤثر بيئة العمل المزعجة في أنها تجلب الأمراض، حيث ترفع ضغط الدم، وتزيد من فرص إصابتك بالأزمات والسكتات القلبية.

    2- الاكتئاب:

    تزيد من شعورك بالاكتئاب وتدخل إلى حياتك الأمراض النفسية.

    3- الدافع:

    تقلل من دافعك في الحياة والعمل وتقلل من رغبتك في الاستمرار به.

    كيف تكتشف بيئة العمل القاتلة:

    — زيادة القواعد الداخلية في العمل

    — التدقيق في الحضور والانصراف بصورة مبالغ فيها

    — ردود فعل عصبية بين الزملاء والمديرين

    — تشعر بعدم الأمان سواء في محادثاتك أو مخاطباتك مع أي شخص داخل العمل

    — عدم الثقة في الإدارة الخاصة بالعمل

    — تقدير الزملاء غير المجدين في العمل

    — شعورك بعدم أهلية من يرأسك في العمل

    — عدم توفير سبل الراحة من مقاعد وأجهزة داخل العمل.

    كيف تتجنب سموم العمل:

    * خلال العمل:

    — تجنب البريد الإلكتروني:

    لا تبدأ يومك بتصفح البريد الإلكتروني، بل ابدأه بالقيام بأفضل مهمة تحبها في عملك، ثم ابدأ بعدها بتصفح البريد.

    — انتصارات صغيرة:

    لا تترك عملك إلا بإجراء عمل يشعرك بالنجاح، ولو كان صغيرا، فهذا سينشط داخل مخك هرمونات تجعلك تغادر عملك سعيدا.

    — التنظيم:

    نظم المهام الموكلة لك في العمل، بحيث تنفذ تلك المهام الإيجابية وتترك تلك المهام السلبية إلى ذيل القائمة.

    — كن بعيدا عن المزعجين:

    حاول أن تكون بعيدا عن زملائك أو رؤسائك المزعجين على قدر استطاعك.

    — اخلق صداقات:

    داخل كل بيئة عمل قاتلة، ستجد أولئك من يشبهونك حاول التقرب منهم واجعلهم أصدقاءك لا مجرد زملائك.

    — التوثيق:

    حتى لا تسقط في فخ بيئة العمل القاتلة، اجعل كل ما تفعله من مهام موثقا، حتى لا تفتح الباب أمام المزعجين لبث سمومهم لديك.

    — طور نفسك:

    اسع بنفسك واطلب كل الوسائل التي يمكنها أن تطور من أدواتك وخبرتك في العمل، حتى تخرج من تلك البيئة القاتلة بأفضل النتائج.

    — بيئة إيجابية:

    حتى لو كانت أجواء العمل قاتلة، حاول أن تجعل مساحتك الشخصية إيجابية، بأن تضع ورودا على طاولتك مثلا.

    — أدوات الإطفاء:

    اجعل بجوارك دوما أدوات تقلل من شعورك بالغضب أو الاكتئاب، فكل شخص مثلا يهدأ بأشياء معينة، مثلا سماع موسيقى هادئة، أو أكل قطعة من الشيكولاتة، وما إلى ذلك من أمور.

    * بعد العمل:

    1- مسافة:

    اخلق دوما مسافة بين حياتك الخاصة والعمل ولا تمارس أي نشاط من أنشطة العمل وأنت في المنزل.

    2- استراتيجية الخروج:

    دوما ما اجعل لديك استراتيجية احتياطية لترك العمل، عن طريق البحث عن عمل آخر، تكون بيئته جيدة جدا.

    3- تكتيكات السعادة:

    طور لنفسك مجموعة من التكنيكات التي تجلب لك السعادة، عن طريق ممارسة أنشطة التأمل واليوغا مثلا.

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