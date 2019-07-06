مواطن صيني يبحث عن أطبائه الذين أنقذوه من موت محتم قبل 60 عاما ليشكرهم

جاء إلى روسيا مع المواطن الصيني طاقم تصوير كامل من الصين. إنهم يقومون بتصوير فيلما عن حالة فريدة من نوعها في الطب.

بالنسبة إلى منغ شيانغو، أصبحت العودة إلى روسيا مسألة حياة. ولكن هذه المرة، ليس لتلقي المساعدة، ولكن للشكر.

قبل 60 عاما عندما كان عمره 4 سنوات، تلقى منغ شيانغو الصيني العلاج على أراضي الاتحاد السوفيتي، تطوع الأطباء السوفيت لمساعدة طفل من الصين، فقد كانت حالة حرجة بالفعل. لقد أصيب الطفل بحروق مروعة عندما كان يلعب في المنزل بالقرب من الموقد. كانت إحدى الشرارات كافية لاشتعال وشاحه كأعواد كبريت. واحترقت ملابسه بالكامل.

الآن الرجل لا يتذكر التفاصيل. على ما يبدو، هذا هو رد فعل وقائي للجسم. في الوقت الحالي، فقط حقائق هذا الحدث الرهيب معروفة، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية

وقال سيانغو:

"كان المستشفى في منطقة أمور أقرب من مؤسسة طبية في الوطن. ذهبنا إلى هناك لإجراء عملية جراحية عاجلة للجلد. وتلقيت دورات تجديد الجلد في إركوتسك

بالنسبة للأطباء، كان هذا أيضًا مريضًا خاصًا. حتى المتبرعين بالبشرة كانوا متدربين من الممرضات. الصديقتان فيلاتوفا ودوروشكينا. لسوء الحظ، الآن لا أحد منهم على قيد الحياة.

لا الممرضات، ولا الأطباء الذين أجروا العملية، لم يلتقوا بعد بالمواطن الصيني. ومع ذلك، لا يفقد الرجل الأمل. لقد وصل مع منغ سيانغو، طاقم تصوير فيلم كامل من الصين إلى روسيا. يقومون بتصوير فيلم حول هذا الحدث الفريد. يطلق عليه اسم "الصداقة الدموية"، تكريما للذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.