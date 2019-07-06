بالصور... تمثال بالحجم الطبيعي لميلانيا ترامب يشبه "فزاعة"

وحسب "رويترز" نحت التمثال الفنان المحلي أليس زوبيفتس بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين براد داوني. ويتزامن الكشف أمس الجمعة عن التمثال، الذي ربما يكون ساخرا، مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.

وجرى نحت التمثال من شجرة زيزفون حية يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا. ووصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة (خيال المآتة) الذي يستخدم في الحقول لإخافة الطيور.

والتمثال عبارة عن شكل محفور غير مميز الملامح لكن باقي الجسد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال داوني إنه أراد تسليط الضوء على مكانة ميلانيا ترامب بوصفها مهاجرة تزوجت رئيسا تعهد بالحد من الهجرة.

الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا © REUTERS / Borut Zivulovic

الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC

الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا © REUTERS / ROZNO NEAR SEVNICA

الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC

الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC

تمثال مضحك لميلانيا ترامب © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC

تمثال ميلانيا ترامب © REUTERS / BORUT ZIVULOVIC 1 / 7 © REUTERS / Borut Zivulovic الكشف رسمياً عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي للسيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في روزنو بالقرب من مسقط رأسها في سفنيكا

والنحات الذي صنع هذا التمثال معروف باسم ماكسي. وقد ولد في المستشفى الذي ولدت فيه ميلانيا وهو من مواليد الشهر ذاته.