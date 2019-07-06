تعرف على السبب الذي دفع تركي آل شيخ لغلق هاتفه

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن إغلاق رقم "الواتسآب" الخاص به.

فوجئ تركي آل الشيخ بكمية الرسائل الهائلة والاتصالات بعد إعلانه عن رقمه الشخصي الخاص، بعد نشره وإعلانه بهدف تلقي مقترحات بشأن موسم الرياض الترفيهي.

و"غرد" آل الشيخ على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "وصلتني أكثر من ١٠٠ آلف مشاركة على الوتساب في أقل من يوم🔥 واحتاج شهور أقرأها 🙈،

وشكله رقم الوتساب بيوحشنا (أقفلت الرقم).

أرجو من الجميع (شركات وأفراد) إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم لموسم الرياض على الرابط وبأتابعها شخصيا".

وصلتني أكثر من ١٠٠ آلف مشاركة على الوتساب في أقل من يوم🔥 واحتاج شهور أقرأها 🙈،



وشكله رقم الوتساب بيوحشنا (أقفلت الرقم).



أرجو من الجميع (شركات وأفراد) إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم لموسم الرياض على الرابط وبأتابعها شخصيا: https://t.co/modcjn3OAm#موسم_الرياض — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 6, 2019

وأعلن آل الشيخ في وقت سابق عن تخصيصه لرقم خاص، لينشره لاحقا على صفحته الخاصة على "تويتر" لتلقي مقترحات ومشاركات بخصوص موسم الرياض.