تعرف على السبب الذي دفع تركي آل شيخ لغلق هاتفه

فوجئ تركي آل الشيخ بكمية الرسائل الهائلة والاتصالات بعد إعلانه عن رقمه الشخصي الخاص، بعد نشره وإعلانه بهدف تلقي مقترحات بشأن موسم الرياض الترفيهي.
و"غرد" آل الشيخ على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "وصلتني أكثر من ١٠٠ آلف مشاركة على الوتساب في أقل من يوم🔥 واحتاج شهور أقرأها 🙈،
وشكله رقم الوتساب بيوحشنا (أقفلت الرقم).
أرجو من الجميع (شركات وأفراد) إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم لموسم الرياض على الرابط وبأتابعها شخصيا".
وصلتني أكثر من ١٠٠ آلف مشاركة على الوتساب في أقل من يوم🔥 واحتاج شهور أقرأها 🙈،— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 6, 2019
وشكله رقم الوتساب بيوحشنا (أقفلت الرقم).
أرجو من الجميع (شركات وأفراد) إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم لموسم الرياض على الرابط وبأتابعها شخصيا: https://t.co/modcjn3OAm#موسم_الرياض
وأعلن آل الشيخ في وقت سابق عن تخصيصه لرقم خاص، لينشره لاحقا على صفحته الخاصة على "تويتر" لتلقي مقترحات ومشاركات بخصوص موسم الرياض.
سأخصص الرقم 0550788777 لتلقي مشاركاتكم في موسم الرياض وسيكون معي شخصياً ولن أتجاوب الا بما يخص موسم الرياض فقط🔥🇸🇦🙏🏻❤️مرحباً بكم— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 5, 2019
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