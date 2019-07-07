بعد حادث التدافع في لبنان... أول رسالة من بوراك

الممثل التركي والمشهور في العالم العربي باسم "بالي بيك" لدوره بمسلسل "حب أسود"، نشر أول صورة له من لبنان على حسابه الخاص على "إنستغرام" معلقا عليها قائلا: "شكرا على كل شيء بيروت، أراك قريبا يا لبنان".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل التركي بوراك أوزجفيت خلال افتتاحه محل ألبسة في مجمع تجاري في الجناح.
شهد سنترو مول في بيروت حالة من الهستيريا وحالات اغماء خلال استقبال النجم التركي بوراك الذي يقوم بزيارة خاصة الى بيروت لافتتاح احد متاجر الالبسة فيها.— TurkeyNewsAR (@TurkeyNewsAR) ٤ يوليو ٢٠١٩
#BurakÖzçivit pic.twitter.com/DkXcIZibe2
وأظهر مقطع الفيديو حالة من الازدحام الشديد خلال قدوم الممثل التركي إلى المجمع التجاري، مما استدعى تدخل القوى الأمنية اللبنانية لحماية الممثل وإخراجه سالما بعد التهافت غير المسبوق من الجماهير.
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