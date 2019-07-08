بعد 9 سنوات... لطيفة العرفاوي تعود إلى قرطاج

وعبرت الفنانة عن فرحتها بالعودة للغناء في المهرجانات التونسية وانتهاء أزمة إلغاء الحفل وقالت "أخيرا باش نشوف جمهوري الذي توحشته وكنت محرومة منه…جمهور قرطاج الرائع".

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي على "فيسبوك"، قد كشفت في وقت سابق، عن برمجة حفل للفنانة التونسية لطيفة العرفاوي ضمن فعاليات المهرجان وذلك بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2019 بعد غياب استمر لـ 9 سنوات.

يذكر أن لطيفة أعلنت قبل يومين أنها تتعرض لمؤامرة لمنعها من الغناء في المهرجانات التونسية، وطالبت التدخل العاجل من وزير الشؤون الثقافية.

هذا ولاق الخبر ترحيبا كبيرا من جمهور ومتتبعي الفنانة الذين عبروا عن فرحتهم بعودتها وحرصهم على حضور الحفل.