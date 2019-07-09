منظمو حفل نيكي ميناج الأول في السعودية يكشفون عن تحركاتها داخل المملكة

دافع منظمو حفل مطربة "الهيب هوب" الأمريكية، نيكي ميناج، الأول في المملكة العربية السعودية، عن إحضارها، مؤكدين أن حفلها سيكون الأضخم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

أكد المشرف العام على "موسم جدة"، رائد أبو زنادة، أن إحضار نيكي ميناج إلى المملكة، يمحو "مفهوم سائد" عن السعودية، ويثبت أنها تتقبل الجميع، وفقا لصحيفة "آراب نيوز" السعودية.

وعن أسباب تعاقدهم مع نيكي ميناج، أوضح روبرت كويرك، رئيس منظمي الفعاليات "ROQU Media International"، أنها "أيقونة عالمية مطلقة"، بحسب وصفه.

وقال إن نيكي ميناج "لديها 130 مليون متابع على "إنستغرام"، وتعتبر واحدة من أفضل 10 نساء مؤديات على الإطلاق، كما أنها حازت على العديد من الجوائز، وستصدر ألبومها الغنائي الجديد هذا العام.

وكشف "كويرك" عن تحركات نيكي ميناج في جدة، قائلا: "ستحصل على الكثير من الاهتمام بجدة بأكثر الطرق الإيجابية التي يمكنكم تخيلها، إذ ستكون نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وستنشر منشورات لها أثناء تواجدها على المسرح في جدة ومن فندقها هناك، وذلك لكي يعلم الجميع أنها هبطت في المملكة العربية السعودية".

ويأتي دفاع منظمو حفل نيكي ميناج الأول في السعودية عنها، بعدما مجموعة لحقوق الإنسان المطربة الأمريكية إلى إلغاء حفلها في مهرجان موسيقي في المملكة العربية السعودية يموله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستشارك ميناج، التي تبلغ من العمر 36 عاما، في مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى، المقام في جدة، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.