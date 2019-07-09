رانيا يوسف تحدث جدلا واسعا بين السعوديين بسبب تغريدة عن "حرية المرأة"

أحدثت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا بين السعوديين، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بسبب مشاركتها رأيها حول حرية المرأة السعودية.

وأعلنت يوسف، عبر تغريدة لها على موقع التغريدات، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية، إذ غردت في تعليقها على هاشتاغ "#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_الـ18": "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة".

نعم لاسقاط الولايه بعد الـ 18 🇸🇦

نعم لحريه المرأه

نعم لنجاح المرأه

نعم لاستقلال المرأه#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨ — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 9, 2019

​وأطلقت رانيا يوسف تغريدتها "المثيرة للجدل"، تزامنا مع اتخاذ المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا تاريخيا بشأن شبابها، يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه الـ18 عاما.

ومن المفترض أنه في حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك السن، يكون الأمر عن طريق المحكمة.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم العمل على إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة.

ولاقى قرار تشكيل اللجنة ترحيبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات إن كان الأمر يخص الفتاة السعودية أم لا.

ويخضع الشباب السعوديون للولاية حتى سن 21 عاما، سواء من الذكور أو الإناث.

وبسبب تغريدتها عن "إسقاط الولاية على المرأة السعودية"، انهالت الردود على الممثلة المصرية، وسط تباين بين أنصار إسقاط الولاية الذين يرحبون بأي دعم نسائي، وبين المطالبين ببقاء الولاية ويرفضون أي مطالب بهذا الخصوص.

شدخلك؟ المرأه حره عندنا وناجحه ومستقله من قبل هذا القرار — َ (@i_shtha) July 9, 2019

يارانيا للعلم بس المملكه ليست مصر ولا ليست أى دوله عربيه المملكه بها قبر الرسول والصحابه ارض المملكه مشى عليها سيد الخلق وبها الكعبه المشرفه.كيف تشجعين على هذا برجاء مراجعه موقفك — EBN NAS (@HassanTalaat17) July 9, 2019

نسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح ونعطيها لرانيا يوسف — أسـماء (@Asmaa_otb) July 9, 2019

فخر النساء😍 — الآنسة ر♈️ (@itsnotokbutok) July 9, 2019

​وتصدرت، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" في مصر خلال الأشهر الماضية، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40 لعام 2018.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".

ودافعت رانيا يوسف في برنامج "الحكاية"، من تقديم عمرو أديب، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".

أما عن إطلالتها بالهوت شورت في حفل "دير جيست"، فأكدت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" أن "البطانة موجودة هذه المرة، وهي عبارة عن شرت، وهذه هي موضة العام الحالي".