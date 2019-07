المنظمة الدولية للهجرة تختار فنانة مصرية سفيرة للنوايا الحسنة

View this post on Instagram

Meet the new #UN IOM Goodwill ambassadors.. فخور جداً بتنصيبي أنا وزميلتي العزيزة @nellykarim_official سفراء نوايا حسنة للأمم المتحدة #asseryassin #unitednations #iom #iomegypt

