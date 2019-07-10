أنجلينا جولي بقميص نوم تطل من شرفة منزل بباريس... بالصورة

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي تطل بقميص نوم من شرفة منزل في باريس.

ظهرت النجمة الأمريكية بقميص نوم عاجي اللون زينت حوافه تطريزات حريرية.

يذكر بأن النجمة الأمريكية كانت في جلسة تصوير لعلامة العطور "غيرلان".

ظهرت #أنجيلينا_جولي في باريس من أجل تصويرأجدد إعلانات علامة العطور التي تعمل سفيرةً لها "Guerlain" مرتدية قميص نوم لونه عاجي، تزيّنت حوافه بالتطريزات الحريريّة.. هل مازالت برأيك من أجمل نجمات هوليوود؟#فوشيا #مشاهير #إطلالات_النجمات #angelinajolie pic.twitter.com/8S18yeLTI4 — Foochia — فوشيا (@foochia) ٩ يوليو ٢٠١٩

وكان زوج الممثلة السابق براد بيت، قد بدأ باتخاذ إجراءات قانونية تجاه جولي، بعد مرور 3 سنوات من رفع دعوى الطلاق.

وكانت تقارير صحفية ذكرت بأن فريق براد بيت القانوني سيبدأ تضييق الخناق على أنجلينا لاعتقاده بأنها تماطل في توقيع أوراق الطلاق.