رهف القنون تهاجم "الذباب السعودي" بعد حذف حساب صديقها على "تويتر"

وقالت رهف في تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الذباب السعودي" حجب حساب صديق لها بعد ظهوره في مقطع فيديو لتأييدها.

His account was suspended in request of Saudi trolls, just because he supported me as a friend in a video! Please ask @TwitterSupport to activate his account with me. https://t.co/VN48ZLx69g

وطالبت رهف متابعيها بالانضمام إليها في طلب لـ "مساعدة تويتر" (Twitter Support) لإعادة تفعيل الحساب، الذي تم إغلاقه.

وبعد مرور ساعتين على هذه التغريدة، كتبت رهف تغريدة أخرى، تنوه فيها إلى أنه في حتى حالة حجب حسابها هي الأخرى، فإنها ستواصل "دعم النساء السعوديات والحديث علنا ومشاركة قصتها مع العالم كله".

In case they suspended my account just like my friends who supported me, I wanted to say that I will continue to support Saudi women, speak up and share my story around the world.